Индекс Франкфуртской биржи DAX установил новый максимум

Показатель достиг отметки в 24 709 пунктов

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий показатели 40 крупнейших акционерных компаний Германии, установил новый рекорд в начале торгов, достигнув отметки в 24 709 пунктов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Показатель на 0,4% выше цены закрытия предыдущего дня. Это произошло на фоне перспективы возможного снижения процентных ставок в США и приближения разрешения политического кризиса во Франции. Кроме того, положительную динамику создает тенденция к развитию искусственного интеллекта в американском технологическом секторе. Надежды на прекращение конфликта в секторе Газа также способствовали позитивным настроениям на фондовом рынке.

Индекс MDax, включающий акции немецких компаний средней капитализации, остался на уровне 30 858 пунктов.

DAX впервые преодолел отметку в 24 тыс. пунктов 20 мая.