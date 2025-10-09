Мэр Ивано-Франковска не исключил отключения газа зимой

Руслан Марцинкив заявил, что в городе к таким условиям не готовы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мэр расположенного на западе Украины Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что зимой в некоторых микрорайонах могут отключать газ, при этом в городе к таким условиям не готовы.

"Зима будет тяжелой. Самое плохое, что может случиться, - отключение газа. Если к выключению света мы готовы, то к отключению газа, наверное, никто не готов. Такой сценарий вероятен, что будут отключать газ целыми микрорайонами. Ситуация сложная", - сказал он в эфире радиостанции "Западный полюс".

По словам мэра, у властей города есть на этот случай "определенный сценарий". В Ивано-Франковске сейчас запасаются топливом, а в случае отключения газа в образовательных учреждениях будут развернуты пункты обогрева жителей.

Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в этом году отопительный сезон на Украине будет сложнее предыдущего. Он подтвердил, что в стране будут отключения газа.

Минэнерго Украины планирует накопить к этому отопительному сезону в подземных хранилищах 13,2 млрд кубометров газа. На 1 октября в украинские подземные хранилища газа было закачано 12,86 млрд кубометров. В прошлый отопительный сезон Украина забрала из газохранилищ почти весь газ, кроме того, в прошлую зиму ряд предприятий обязывали снижать потребление газа. Помимо этого, из запланированных на этот год 13,2 млрд кубометров около 2 млрд - не украинский газ. По состоянию на 28 июля в общем объеме газа в хранилищах находилось 1,89 млрд кубометров в режиме так называемого таможенного склада. Это означает, что владельцы газа могут в любой момент забрать его с хранения.

Проблема газового дефицита возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам.