onet.pl: дефицит госбюджета Польши в 2026 году превысит $74 млрд

Самой большой статьей бюджета станут военные расходы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Дефицит государственного бюджета Польши в 2026 году запланирован правительством страны в размере 271 млрд злотых (более $74 млрд). Об этом сообщает интернет-портал onet.pl.

По этим данным, размер бюджетного дефицита на 2026 год примерно равен всем госрасходам Польши 10-летней давности, а на обслуживание долга республика должна будет потратить 90 млрд злотых (около $24 млрд) - сумму, равную половине госбюджета 2005 года.

Общая сумма расходов в 2026 году должна составить около 900 млрд злотых (примерно $246 млрд).

Самой большой статьей бюджета станут военные расходы. Они запланированы в размере 200 млрд злотых (около $54,6 млрд), что равняется 4,8% национального ВВП.

Проект госбюджета был принят правительством в конце сентября. Проект приобретет силу закона после его утверждения депутатами Сейма (нижней палаты парламента) и президентом страны Каролем Навроцким.