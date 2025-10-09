Чекунков: вложенные средства в развитие Дальнего Востока окупились

Чистая прибыль бюджета составила 172 млрд рублей, сообщил глава Минвостокразвития

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Объем средств, который был направлен на развитие Дальнего Востока, окупился. Чистая прибыль бюджета всех уровней составила 172 млрд рублей, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"С 2015 года нарастающим итогом осуществлено почти 6 трлн инвестиций, создано более 183 тыс. рабочих мест. Бюджетный мультипликатор в ДФО составил 1 к 34. Вложенные в Дальний Восток средства окупились. Чистая прибыль бюджета всех уровней с учетом предоставленных льгот и вложенных бюджетных инвестиций и полученные доходы составила 172 млрд рублей", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Глава Минвостокразвития отметил, что для поддержки инвесторов сохраняются такие механизмы, как возмещение затрат на создание инфраструктуры и субсидирование процентных ставок банкам.