Экспорт ФРГ в Россию в августе вырос по сравнению с июлем на 53,5%

Показатель составил €0,8 млрд

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Экспорт германской продукции в Россию в августе с учетом календарных и сезонных колебаний увеличился на 53,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до €0,8 млрд. Такие предварительные данные привело Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

По сравнению с августом 2024 года экспорт вырос на 31,8%. Импорт российских товаров в Германию в августе 2025 года сократился по сравнению с июлем 2025 года на 8,5%, до €0,1 млрд. По сравнению с августом 2024 года показатель снизился на 27,1%.

В целом с учетом календарной и сезонной корректировки в августе 2025 года объем германского экспорта составил €129,7 млрд, импорта в ФРГ - €112,5 млрд. Таким образом, экспорт ФРГ в августе сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт снизился на 1,3%. По сравнению с августом 2024 года экспорт сократился на 0,7%, импорт вырос на 3,5%.

Баланс внешней торговли Германии закрылся в августе 2025 года с профицитом в размере €17,2 млрд.