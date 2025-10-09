На строительство первой очереди ИНТЦ "Русский" направят почти 23 млрд рублей

Реализация проекта позволит Дальнему Востоку совершить прогресс в части создания новых технологий и создания высокотехнологичных производств, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Почти 23 млрд рублей предусмотрено на создание первой очереди строительства ИНТЦ "Русский" в 2026-2028 годах в рамках "Единой президентской субсидии". Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Предусмотрены 22,8 млрд рублей на 2026-2028 годы на создание первой очереди строительства ИНТЦ "Русский" и технологическое присоединение к сетям электроснабжения", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Министр отметил, что реализация проекта позволит Дальнему Востоку совершить прогресс в части создания новых технологий и создания высокотехнологичных производств.

Инновационный научно-технологический центр - территория с особыми преференциями для инновационных предприятий.