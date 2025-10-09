ЕК почти вдвое повысила оценку возможных финансовых потерь по кредитам Украине

Сумму оценили в €15,8 млрд

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия почти вдвое повысила оценку финансовых рисков в случае дефолта Украины по кредитам Евросоюза, доведя сумму возможных потерь до €15,8 млрд. Об этом говорится в ежегодном отчете Счетной палаты Евросоюза.

"В то же время Еврокомиссия признала в своих ежегодных отчетах наличие резерва под обесценение по уже выделенным Украине кредитам в размере 15,8 млрд евро, что отражает ожидаемые потери в течение срока действия кредитов", - говорится в документе.

В 2023 году ЕК оценивала возможные финансовые потери в €8,8 млрд. В документе отмечается, что на конец 2024 года ЕС одобрил €80 млрд кредитов Украине, чуть более половины из них были уже выделены.