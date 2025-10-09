Россельхозбанк ожидает доход не менее 5 млрд рублей от внедрения ИИ

За год банк в 4,5 раза увеличил количество бизнес-кейсов с использованием инструментов искусственного интеллекта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россельхозбанк прогнозирует, что внедренные решения на основе искусственного интеллекта принесут кредитной организации доход в размере не менее 5 млрд рублей до 2029 года. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя правления Россельхозбанка Екатерина Елманова на форуме "Финополис-2025".

"По нашим подсчетам, до 2029 года только уже внедренные ИИ-решения принесут порядка 5 млрд рублей дохода, - заявила Елманова. - В первую очередь решены рутинные задачи, которые, с одной стороны, снижают нагрузку на сотрудников, с другой - помогают отработать сценарии внедрения инноваций для клиентских сервисов, где высочайшее значение имеет бесшовность перехода".

За год банк в 4,5 раза увеличил количество бизнес-кейсов с использованием инструментов искусственного интеллекта. В ежедневной работе модели ИИ применяют около 3 000 специалистов кредитной организации.

В текущем "послужном списке" ИИ Россельхозбанка - оптимизация размещения банкоматной инфраструктуры, построение модели наиболее выгодных клиенту продуктов и прогнозирование наиболее благоприятной формы общения с клиентом. В данный момент искусственный интеллект работает над решением 100 актуальных кейсов.

Ускорение внедрения инноваций происходит за счет созданной в 2023 году платформы RAISA. В перспективе Россельхозбанк рассматривает внедрение инструментов генеративного ИИ для помощи сотрудникам и усиления рекламных кампаний.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума "Финополис-2025".