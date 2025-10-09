В Новой Москве открыли роботизированный завод крупномодульного домостроения

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что на предприятии используются самые современные российские технологии, что обеспечивает высокое качество

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в крупнейший в мире роботизированный завод "МонАрх" по производству крупногабаритных модулей для возведения жилых домов, школ, детских садов и офисных зданий.

"Большое событие строительной отрасли не только Москвы, но и нашей страны. Возведен самый современный и крупнейший в мире завод модульного домостроения, который выпускает крупные блоки, которые практически на 90% изготавливают дом здесь, в заводских условиях", - сказал Собянин на открытии завода.

По его словам, благодаря технологии модульного строительства "в два раза увеличена производительность труда, снижено количество неквалифицированного труда, улучшено качество". "Что важно, конечно, для Москвы - меньше [осуществляется] поездок транспорта на строительную площадку, меньше шума, меньше грязи. Гораздо быстрее возводятся дома", - добавил мэр.

Он отметил, что на предприятии используются самые современные российские технологии, что обеспечивает высокое качество. "Ждем от вас рекордов по качеству, по скорости по возведению домов по реновации, детских садов, школ, офисных зданий", - обратился Собянин к генеральному директору Группы компаний "МонАрх" Сергею Амбарцумяну.

В свою очередь Амбарцумян заявил, что технологии модульного строительства, используемые в Москве, показывают хорошие результаты и в дальнейшем будут распространяться в других регионах России. "Мы дальше будем совершенствоваться, дальше будем внедрять по России [эти технологии]. Москва - хороший экспериментальный центр", - сказал он.

О предприятии

Как сообщили в столичной мэрии, новое предприятие расположено в районе Внуково между Боровским шоссе и Привольной улицей. Общая площадь производственного комплекса составляет свыше 161 тыс. кв. м, где будут работать до 2,5 тыс. человек. На данный момент в штате состоят порядка 1,3 тыс. сотрудников, отмечается в сообщении.

В мэрии напомнили, что в июле 2023 года была введена в эксплуатацию первая очередь - экспериментальный завод площадью 26,6 тыс. кв. м и мощностью до 100 тыс. кв. м (1 тыс. штук) жилых крупногабаритных модулей в год. В октябре 2025 года завершено строительство объектов второй и третьей очереди: основного завода (в результате производственные мощности комбината увеличены до 450 тыс. кв. м модулей в год) и завода оконных и фасадных конструкций, где планируется выпускать до 270 тыс. кв. м стеклопакетов, 240 тыс. кв. м металлокассет и 85 тыс. кв. м светопрозрачных архитектурных систем в год.

Производство использует запатентованные технологии и передовые разработки инженерных бюро Германии, Италии, Китая, Малайзии и ряда других зарубежных стран, уточняется в сообщении. Максимальная площадь изготавливаемых модулей достигает 100 кв. м, что позволяет строить из них здания с просторными трех- четырехкомнатными квартирами.

На строительную площадку могут поступать модули комплектной поставки - полностью оснащенные инженерными сетями, оборудованием, фасадными системами, дверьми, окнами и с завершенной внутренней отделкой, сообщили в мэрии. Там добавили, что на заводе также проектируются модули повышенной заводской готовности: лестнично-лифтовые узлы, лоджии, эркеры, входная группа.

После выхода предприятия на проектную мощность конвейерные линии смогут выпускать готовые модули каждые 48 минут, т.е. 20 готовых модулей в сутки, говорится в сообщении.

В последние годы Москва сохраняет высокие темпы строительства недвижимости. Так, с начала 2025 года возведено 9,4 млн кв. м недвижимости, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Начиная с 2011 года в Москве построено 157 млн кв. м недвижимости, в том числе 68,7 млн кв. м жилья.