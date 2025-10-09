Кабмин заявил, что изменений для самозанятых не планируется

Эксперимент проводится с 2019 года, напомнили в кабмине

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Режим работы и налогообложения самозанятых не планируется менять до завершения срока проведения эксперимента в 2028 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства России.

"Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними", - подчеркнули в кабмине.

Рассмотреть возможность завершения эксперимента по установлению специального налога на профессиональный доход уже в 2026 году правительству рекомендовал Совет Федерации. Верхняя палата парламента приняла соответствующее постановление по итогам правительственного часа с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

При этом сам Решетников на заседании 23 сентября подчеркивал, что сохранение режима самозанятых до конца 2028 года является принципиальной позицией правительства, хотя уже наступает время проанализировать итоги эксперимента.

С 2019 года для самозанятых граждан с доходом не более 2,4 млн рублей в год действует ставка налога на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц или ИП). Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых проводится до 31 декабря 2028 года включительно.