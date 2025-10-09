Путин: Россия без пошлин поставляет Таджикистану значительные объемы нефти

РФ почти целиком покрывает потребности таджикистанской экономики, отметил российский президент

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Россия поставляет значительные объемы нефти и нефтепродуктов в Таджикистан, причем делает это без взимания экспортных таможенных пошлин. На это указал президент РФ Владимир Путин в заявлении для прессы по итогам российско-таджикистанских переговоров в Душанбе.

"Наша страна поставляет значительные объемы нефти и нефтепродуктов в республику. Почти целиком покрывает потребности таджикистанской экономики. Причем поставки энергоносителей осуществляются на льготной основе без взимания экспортных таможенных пошлин", - подчеркнул Путин.

Он также отметил, что этот вопрос в свое время ставил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Мы, как и договаривались, это исполнили", - резюмировал российский лидер.