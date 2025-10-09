Путин: компании РФ готовы модернизировать мощности электрогенерации в Таджикистане

Президент России отметил, что страна помогает республике также в развитии гидроэнергетики

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Российские компании готовы и дальше заниматься модернизацией мощностей электрогенерации в Таджикистане. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-таджикистанских переговоров.

"Российские компании готовы и далее оказывать содействие в эксплуатации и модернизации существующих в Таджикистане мощностей электрогенерации. И при этом предлагают передовые технологии, отвечающие самым современным стандартам безопасности и экологическим требованиям", - сказал глава российского государства.

Путин отметил, что РФ помогает республике и в развитии гидроэнергетики. "Построенная при участии нашей страны Сангтудинская ГЭС производит 12% потребляемой в республике электроэнергии", - уточнил российский лидер.

Помимо этого, РФ и Таджикистан занимаются реализацией крупных проектов в промышленной кооперации. Обоюдными усилиями в республике создается кластер легкой промышленности полного цикла - от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий.

"Ведется активная работа по строительству в Душанбе российско-таджикистанского индустриального парка. Наша страна помогает Таджикистану в реабилитации территорий, подвергшихся воздействию горных и уранодобывающих производств. Сегодня утверждена дорожная карта совместных действий по рекультивации полигона отходов Дигмай", - указал президент РФ.