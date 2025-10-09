"Роснефть" станет партнером в реставрации Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге

Благодаря разнообразной поддержке бизнеса Эрмитаж может реализовывать такие масштабные проекты, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Роснефть" станет партнером в реставрации одного из старейших театров страны - Эрмитажного театра в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

О масштабном проекте новой комплексной реставрации своих зданий Государственный Эрмитаж объявил в июне 2025 года. Как рассказывал Пиотровский, реставрация планируется во всем комплексе эрмитажных зданий, одной из жемчужин которого является Эрмитажный театр.

"Сейчас мы приступаем к этапу проектирования, предстоит громадная работа: нужно отреставрировать все интерьеры, установить новейшую машинерию (образцы механического искусства и технологий - прим. ТАСС) и современное оборудование, которое, как вы понимаете, в нынешних реалиях не так-то просто найти. Так что у "Роснефти", нашего партнера по этому проекту, задача - большая, мощная", - заявил Пиотровский.

По его словам, именно благодаря разнообразной поддержке бизнеса Эрмитаж может реализовывать такие масштабные проекты. "Кто-то хочет поучаствовать в выставке, чтобы уже завтра был красивый прием-открытие. А кто-то, в частности, "Роснефть", входит в основополагающие для музейной деятельности проекты - пополнение фондов, реконструкция, реставрация и т. д.", - добавил Пиотровский. Он подчеркнул, что речь идет не просто о помощи, а о партнерстве. "Когда мы совместно с меценатами или спонсорами реализуем какие-то масштабные проекты, я всегда говорю, что это не помощь, а партнерство", - пояснил он.

Культура не может жить без поддержки общества, которая реализуется несколькими способами, констатировал генеральный директор Эрмитажа. "Первое - билетная выручка, но ее, как правило, хватает только на покрытие части текущих расходов музеев. Второе - через налоги, которые государство собирает и впоследствии распределяет, в том числе, нам, как субсидии. Третье - через прямую поддержку бизнеса, и с ним мы за последние 30 лет уже научились работать. Этот вариант и наиболее предпочтителен, поскольку получение любых денег от государства - это сложный и забюрократизированный процесс", - рассказал Пиотровский.

Среди дальнейших планов Эрмитажа также развитие постоянных экспозиций при поддержке "Роснефти", в частности, открытие постоянной экспозиции, посвященной модерну. С "Роснефтью" мы уже реализовали аналогичный проект - в прошлом году были открыты залы обновленной постоянной выставки китайского искусства и культуры. Сейчас у нас с партнерами новый проект - мы уже очень давно задумали открыть в Главном штабе сразу несколько залов, где будет представлен модерн", - рассказал Пиотровский.

По его словам, это важный стиль искусства, которому ранее не уделяли должного внимания. У музея имеются прекрасные собрания и русского, и европейского модерна - шпалера Уильяма Морриса "Поклонение волхвов" из коллекции Щукина, работы Галле и другие первоклассные вещи. "Первые залы модерна мы планируем открыть уже в этом году. Реализация такого проекта стала возможной, когда мы получили согласие "Роснефти" на участие в нем. Для нас важно, когда есть такие партнеры, которые не просто дают деньги и что-то делают, а когда нам в целом "по пути", когда мы идем в одном направлении", - отметил Пиотровский.

О театре

Эрмитажный театр - один из старейших в Санкт-Петербурге и в России - был построен архитектором Джакомо Кваренги по заказу Екатерины II в 1783-1789 гг. на месте бывшего Зимнего дворца Петра I. Зрительный зал театра устроен наподобие античного амфитеатра. Первый сезон в Эрмитажном театре открылся еще до завершения отделочных работ, 16 ноября 1785 года, а в январе 1789 года в театре состоялась премьера комической оперы, либретто к которой написала императрица Екатерина II. Сегодня это одна из самых популярных сценических площадок Петербурга. Также в Эрмитажном театре проходят научные конференции, семинары, симпозиумы.

Вклад "Роснефти"

"Роснефть" сотрудничает с Эрмитажем с 2018 года. При участии компании с большим успехом в музее прошли выставки "Линия Рафаэля", посвященная феномену Рафаэля Санти, "Пьеро делла Франческо. Монарх живописи" и "Египтомания". С 2019 года работает постоянная экспозиция "Античная колонизация Северного Причерноморья". В 2024 году при поддержке "Роснефти" в Государственном Эрмитаже открылась обновленная постоянная выставка "Культура и искусство Китая". Экспозиция располагается в Главном музейном комплексе. Работа по созданию выставки китайского искусства была начата в 2023 году. В декабре 2023 открыли первую очередь экспозиции: в трех залах Эрмитажа представлены предметы искусства Китая конца XVII-XVIII веков - периода расцвета последней в истории страны империи Цин (1644-1912 гг.). В 2024 году постоянная экспозиция дополнена еще четырьмя залами, которые посвящены культуре и искусству Китая в периоды от древности до XVII века. Хронологически выстроенная объединенная выставка знакомит посетителей с традициями многовековой культуры Срединного государства.