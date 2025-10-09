Банк ДОМ.РФ: объем кредитования подрядчиков ИЖС вырос до 39 млрд руб. с начала года

Максимальная сумма выдач была зафиксирована в июле - более 3,3 млрд рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ нарастил объем кредитования подрядчиков ИЖС за девять месяцев 2025 года до 39 млрд рублей, говорится в сообщении финансовой организации.

"Почти 39 млрд рублей составил объем заключенных кредитных линий для подрядчиков ИЖС с эскроу в банке ДОМ.РФ по данным на 1 октября 2025 года. По сравнению с данными на начало года, количество новых договоров по кредитованию подрядчиков с эскроу в банке увеличилось в 2,5 раза, с кредитными средствами банка сейчас ведут строительство более 800 подрядных организаций. Они возводят в стране более 400 тыс. кв. метров индивидуального жилья", - отмечается в сообщении.

С момента вступления в силу федерального закона о возможности строительства индивидуальных домов с эскроу, банк ежемесячно выдает подрядчикам более 2 млрд рублей на строительство. Максимальная сумма выдач была зафиксирована в июле - более 3,3 млрд рублей.

По словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Антона Медведева, вступление в силу с 1 марта нового федерального закона ФЗ-186 дало импульс началу структурных изменений в сегменте ИЖС. Счета эскроу позволяют защищать средства покупателей до завершения строительства, что в долгосрочной перспективе повысит доверие граждан к этому сегменту.

Основной объем строительства приходится на компании, которые имеют опыт строительства частного жилья в течение 5-10 лет - 41%. Подрядчиков с опытом 2-5 лет - 35%, 10-15 лет - 14%.

Топ-4 регионов по объему финансирования подрядчиков с эскроу в течение года остается стабильным: в Москве и Московской области одобрено 4,4 млрд рублей, более 1,8 млрд рублей выдано, в Санкт-Петербурге - 3,1 млрд рублей одобрено, 1,4 млрд рублей выдано, в Татарстане 2,3 млрд одобрено, 1,4 млрд руб. выдано, в Ростовской области - 2 млрд одобрено, 1 млрд рублей выдано. Среди регионов-лидеров также Новосибирская область и Краснодарский край.