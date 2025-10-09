РФ и Казахстан работают над новым газопроводом для внутренней газификации страны

Казахстанский вице-премьер Роман Скляр отметил, что рабочие группы сторон начинают рассматривать варианты по газопроводу, после чего станут понятны маршрут и возможные объемы поставок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Вопрос о сроках и маршруте поставок по новому магистральному газопроводу из России в Казахстан прорабатывается, сам проект будет предназначен для внутренней газификации страны, сообщил ТАСС первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

"Мы прорабатываем только вопрос еще, пока трудно сказать", - сказал он в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025), отвечая на вопрос о сроках реализации проекта. По его словам, сейчас рабочие группы сторон начинают рассматривать варианты по газопроводу, после чего станут понятны маршрут и возможные объемы поставок.

Отвечая на вопрос, будет ли он предназначен для газификации страны, или возможно продление в Китай, Скляр сказал: "Казахстан".

Накануне "Газпром" и Казахстан подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан.

Ранее правительство РФ также внесло изменения в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), согласно которой планируется строительство магистрального газопровода на 10 млрд куб. м для газификации Казахстана. Экспортный магистральный газопровод подачи газа потребителям северных и северо-восточных регионов Казахстана будет иметь мощность 10 млрд куб. м в год, мощность компрессорных станций составит 50 МВт.

В марте 2023 года правительство Казахстана и ПАО "Газпром" подписали протокол о сотрудничестве в газовой отрасли на 2023-2024 годы. В рамках договоренностей также прорабатывался вопрос газификации севера и востока Казахстана. Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов на брифинге в конце апреля этого года сообщал, что ведомство рассчитывает на начало реализации проекта газификации в ближайшее время.