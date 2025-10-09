Шохин прогнозирует ключевую ставку на уровне 7-8% на конец 2026 года

Такие показатели могут быть с учетом инфляции, отметил глава РСПП

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ключевая ставка с учетом инфляции в РФ на конец 2026 года должна быть выражена однозначной цифрой и составит 7-8% годовых. Такое мнение глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин высказал в рамках форума "Общественный транспорт 2025".

"Еще месяц назад многие говорили, что ставка до конца года может быть 13-14%. Сейчас мы уже 12-13% говорим, как в официальном прогнозе и ЦБ и правительства, на следующий год. Будем рассчитывать, что поэтапная такая линия на снижение ключевой ставки будет, естественно, в увязке со снижением инфляцией, будет проводиться. Но если инфляция на конец года следующего планируется в районе таргета 4%, то, на наш взгляд, ключевая ставка существенно ниже [прогнозируемой] должна быть - наверное, 10%. То есть однозначной цифрой, на мой взгляд, это 100% должна быть, а скорее всего и 7-8%. Тогда можно говорить о том, что жесткость бюджета скомпенсируется доступностью кредитных ресурсов", - сказал он.

"Сбалансированный бюджет, о котором сейчас принято говорить с высоких трибун при обсуждении бюджета, все-таки не вечен - сокращение расходов бюджета и повышение налогов, как вы знаете, с целью не допустить роста дефицита бюджета. Мы, конечно, рассчитываем, что жесткость бюджетной политики <…> будет сопровождаться все-таки смягчением денежно-кредитной политики", - отметил глава РСПП.

По словам Шохина, только в этом балансе можно рассчитывать на то, что будет решен ряд проблем, связанных не только с производством подвижного состава и развитием общественного транспорта в городах и населенных пунктах, но и с экономикой в целом.

"Понятно, что рост НДС уже там прогноз такой, что один процентный пункт в инфляцию внесет. Поэтому очень важно, чтобы Центральный банк недолго оценивал последствия этих налоговых новаций, все-таки проводил и далее линию на поэтапное снижение - аккуратное, поэтапное, с оглядкой может быть, - но снижение ключевой ставки", - сказал Шохин.