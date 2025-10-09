Субсидия для продолжения присутствия РФ на Шпицбергене превысит 3 млрд рублей

В рамках присутствия России на архипелаге уже заменили более 3 км инженерных сетей, ведется ремонт жилого фонда, ТЭЦ, складов ГСМ в поселках Баренцбург и Пирамида

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Субсидия в объеме более 3 млрд рублей будет выделена в 2026-2028 годах тресту "Арктикуголь" для продолжения присутствия Российской Федерации на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"В 2026-2028 годах тресту запланирована субсидия на общую сумму 3,1 млрд рублей для продолжения развития присутствия Российской Федерации на архипелаге Шпицберген", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В рамках присутствия России на архипелаге уже были заменены более 3 км инженерных сетей, ведется ремонт жилого фонда, ТЭЦ, складов ГСМ в поселках Баренцбург и Пирамида.

Россия ведет экономическую деятельность на Шпицбергене более 90 лет. В 1931 году был основан государственный трест "Арктикуголь", который добывает 120 тыс. тонн угля в год. Компания владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.