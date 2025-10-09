"Автотор" планирует увеличить производство автомобилей в 2025 году на 10-12%

По итогам 2024 года объем производства составил 30,4 тыс. автомобилей

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Калининградский завод "Автотор" рассчитывает увеличить объем производства автомобилей в 2025 году на 10-12% при благоприятной для этого ситуации на рынке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Что касается планов до конца 2025 года, то с учетом текущего прогноза и колебаний рынка, при пессимистичном сценарии объем производства останется на уровне предыдущего года, при оптимистичном - увеличится на 10-12%", - отметили на предприятии. В пресс-службе также напомнили, что по итогам 2024 года объем производства составил 30,4 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что калининградский автозавод "Автотор" за 2024 год произвел втрое меньше заявленного плана автомобилей. Практически весь объем производства пришелся на легковые автомобили - 29,5 тысячи штук, или 97%, коммерческая техника составила 868 единиц. Основными брендами стали BAIC, Kaiyi, Jetour и SWM. Отмечалось, что снижение объемов было связано с внешними факторами, в частности, с колебаниями на рынке, неустойчивым спросом, ограничениями, связанными с логистикой и поставками комплектующих. Вместе с тем, в 2024 году на рынок вышла первая модель линейки электромобилей под собственным брендом "Амберавто", началась подготовка к производству нескольких моделей компактных электромобилей. В 2025 году их уже представили на рынке. Завод нацелен на глубокую локализацию выпускаемых автомобилей.