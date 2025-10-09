Средняя запрашиваемая в МФО сумма по итогам трех кварталов выросла на 12%

Показатель достигла 13 069 рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Средняя сумма, запрашиваемая клиентами в МФО, по итогам января - сентября 2025 года выросла на 12% и достигла 13 069 рублей. А средняя сумма выданного займа "до зарплаты" увеличилась на 17%, до 11 282 рублей, свидетельствуют данные финансовой онлайн-платформы Webbankir (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Разница между запрашиваемой и реально выданной суммой займов "до зарплаты" достигла минимальных значений за три года. По итогам 9 месяцев 2025 года она составила 14%. Это значит, что заемщик, которому одобрили заем, получает 86% от запрашиваемой суммы. Для сравнения годом ранее разница была 17%, в 2023 году - 20%", - говорится в материалах Webbankir.

По приведенным данным, разница между запрошенной суммой займа и выданной за год сократилась на 3 п.п., а за два года - на 6 п.п.

Минимальная разница зафиксирована в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге - 12%. Максимальная - в таких городах-миллионниках, как Краснодар, Красноярск и Самара - 15%. В Москве показатель составил 13%.

Как отмечает Webbankir, наибольший разрыв между финансовыми запросами заемщиков и выдачами сохраняется в небольших городах с населением от 50 тыс. человек, где уровень жизни обычно ниже, чем в крупных центрах. Там разница между средней запрошенной и выданной суммой займа по итогам девяти месяцев 2025 года составила 18%.

Кроме того, тренд на увеличение средней суммы займа совпал с уменьшением доли одобрений. За девять месяцев 2025 года положительное решение принималось в 53% случаев от общего количества обращений. За аналогичный период 2024 года в МФО одобрялось 59% заявок, а 2023 года - 60%.