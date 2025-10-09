Захарова заявила, что англосаксы хотят взять ЕС под полный контроль

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала планы Евросоюза отказаться от российских энергоносителей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Англосаксы давят на страны ЕС, чтобы взять их под полный контроль. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного газового форума, комментируя планы ЕС отказаться от российских энергоносителей.

"Идет колоссальное давление на страны Европейского союза через англосаксов и через тех засланцев, которые вроде бы находятся внутри брюссельских структур, но при этом действуют не то, чтобы в интересах иных внешних игроков, а напрямую против интересов граждан стран - членов ЕС. Одна из задач - сделать так, чтобы страны ЕС, Западной Европы были абсолютно подконтрольны англосаксонскому миру" , - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что тем, кто находится в соответствующей части Западной Европы, было бы правильно уяснить две составляющие - историю собственных стран, а также экономические показатели. "Сложить их, эти две информации, и понять, что им выгодно. В первую очередь им нужна независимость и суверенитет, который не в последнюю очередь обеспечивается как раз суверенитетом энергетическим, получением возможности использовать ресурсы по своему усмотрению. А такую возможность им всегда предоставляла именно Россия. Именно поэтому те, кто является врагами Западной Европы, этого и не хотят", - резюмировала дипломат.

По сообщениям из Брюсселя, в среду послы стран Евросоюза согласовали и передали на утверждение в Совет ЕС план Еврокомиссии по запрету на поставки российских нефти и газа с 2028 года. Венгрия и Словакия сохранили возражения против этой инициативы, однако для ее принятия в ЕС требуется не единогласие, а большинство голосов, поскольку она считается не санкционной, а торговой мерой. Ожидается, что план будет вынесет на утверждение Совета ЕС на заседании 20 октября.