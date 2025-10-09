Экспорт ФРГ в США достиг самого низкого значения с ноября 2021 года

Это связано с неопределенностью из-за тарифов Вашингтона, заявило Федеральное статистическое ведомство Германии

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Экспорт германской продукции в США в августе с учетом календарных и сезонных колебаний снизился на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до €10,9 млрд, на фоне неопределенности, вызванной таможенной политикой Вашингтона. Такие предварительные данные привело Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

"Это пятое ежемесячное снижение подряд и самый низкий показатель с ноября 2021 года (€10,3 млрд)", - отметили в ведомстве. По сравнению с августом 2024 года экспорт в Соединенные Штаты упал на 20,1%.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.