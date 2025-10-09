В России сбор зерна составил 130 млн тонн с начала года

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила о необходимости убрать 10% площадей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сбор зерна с начала 2025 года составил 130 млн тонн в бункерном весе, осталось собрать урожай с 10% площадей. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на XXVII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень".

"В этом году мы убрали почти по зерновым, если говорить про зерновые, 90% площадей. Получили сейчас, на текущую дату, 130 миллионов тонн. Понятно, что это пока брутто. У нас еще 10% площадей надо убрать", - сказала Лут.

Она также сообщила, что министерство сохраняет прогноз урожая зерновых по итогам 2025 года в 135 млн тонн.