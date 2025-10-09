Миллер: сейчас в Европе газовая ситуация еще хуже, чем в 2024 году

Глава "Газпрома" выступил на Петербургском международном газовом форуме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Ситуация с обеспечением газом в Европе в 2025 году стала еще хуже, чем в 2024 году. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

"Напомню, как мы начинали с вами пленарное заседание в прошлом году. Вы спросили, как дела в Европе. Насколько я помню, я, кажется, вам ответил - плохо. Если бы вы сегодня задали бы мне этот же вопрос, как дела в Европе, я бы вам ответил - еще хуже", - сказал он.