Минцифры назвало фейком данные о планах по ограничению доступа в сеть

Информацию распространяют якобы от лица министерства

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минцифры назвало фейком сообщения, распространяемых в мессенджерах якобы от лица министерства о планах по ограничению доступа в сеть. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минцифры.

"Распространяющаяся в мессенджерах информация якобы от лица пресс-службы Минцифры России о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни не соответствуют действительности", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минцифры, фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают в штатном режиме с учетом особенностей обеспечения безопасности в каждом субъекте РФ. Планов отключать интернет нет, подчеркнули в министерстве.