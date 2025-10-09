Миллер считает, что альтернатив искусственному интеллекту нет

Глава Газпрома отметил, что ИИ требует все больше энергии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Альтернативы искусственному интеллекту сегодня нет, а он требует все больше энергии. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025).

"Цифровизация, искусственный интеллект - вещь неотвратимая. Мы на этот путь уже встали, мы по нему идем. Альтернативы, собственно говоря, искусственному интеллекту нет. И задача нашей пленарной сессии, конечно же, не заключается в том, чтобы, например, говорить о том, как будет развиваться искусственный интеллект, нужен или не нужен, в какой степени и так далее. Мы просто фиксируем, что он требует все больше и больше энергопотребления", - сказал он.

Чем мощнее ЦОДы, чем мощнее искусственный интеллект, тем требуется больше энергии, добавил Миллер.