Миллер сравнил "Силу Сибири - 2" с новым "мощным хребтом"

Глава "Газпрома" заявил, что Россия сможет поставлять по нему в Китай больше проектной мощности в 50 млрд куб. м топлива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Газопровод "Сила Сибири - 2" в Китай станет новым газовым хребтом России, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, РФ сможет поставлять по нему в Китай больше проектной мощности в 50 млрд куб. м газа.

"Что это значит для России? Это значит, что на газовой карте страны появляется еще один мощный газовый хребет, системообразующий. Проектная мощность газопровода - 50 млрд куб. м газа, в случае необходимости можем поставлять чуть-чуть больше", - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025).

"И в первую очередь мы говорим о том, что это иллюстрация того фактора, что новую газовую архитектуру в дальнейшем будут определять крупнейший производитель - Россия и крупнейший потребитель - Китай", - добавил глава "Газпрома".

Миллер привел мнения экспертов, ожидающих роста потребления газа Китаем на 45%."Конечно же, цифры роста потребления газа в Китае просто-напросто впечатляют. Эксперты говорят о том, что буквально в самое ближайшее время, через какие-либо пять лет, объемы потребления газа в Китае увеличатся на 45% и выйдут на уровень 618 млрд кубических метров газа в год, а к 2050 году - на уровень 660 млрд", - отметил он. По словам Миллера, РФ способна обеспечивать большую потребность Китая в газе.