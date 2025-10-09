Миллер: в ближайшее время Россия получит единую систему газоснабжения в целом

Самое главное - это понимание того, что это огромный импульс развития, отметил глава "Газпрома"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Проекты строительства газопроводов в восточном направлении, в том числе решают задачи построения единой системы газоснабжения самой России. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

"Самое главное - это понимание того, что это огромный импульс развития, во-первых, нашей Восточной Сибири, Дальнего Востока. И реализация проекта второй перемычки, которая соединит западную часть единой системы газоснабжения Российской Федерации с Восточной Сибирью. Мы уже в настоящее время строим перемычку Белогорск - Хабаровск и в самое ближайшее время, в том числе благодаря проекту "Сила Сибири - 2", у нас будет единая система газоснабжения Российской Федерации в целом", - отметил Миллер, говоря о проектах "Сила Сибири - 1", "Сила Сибири - 2" и проекте "дальневосточного" маршрута.