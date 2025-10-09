Миллер: меморандум по газопроводу с Казахстаном касается газификации Астаны

Кроме того, соглашение позволит газифицировать северо-восточные регионы республики, отметил глава "Газпрома"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан касается газификации Астаны и северо-востока республики. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025).

"Мы с Романом Васильевичем (Скляром, первым вице-премьером Казахстана - прим. ТАСС) обсуждаем схемы поставки газа, в том числе с учетом наших новых проектов. Казахстан заинтересован в газификации северо-восточных регионов, в газификации Астаны. Меморандум, который мы, кстати, подписали с Романом Васильевичем Скляром на форуме, касается как раз этих вопросов", - сказал он.