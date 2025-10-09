Миллер: глобальный Юг в мировом газовом балансе занимает 60%

В 2050 году говорят о том, что будет 70%, отметил глава "Газпрома"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Страны глобального Юга играют решающую роль в мировом газовом балансе, их доля уже составляет 60% и достигнет 70% в 2050 году. Об этом рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

"Уже в настоящее время глобальный Юг в мировом газовом балансе занимает 60%. В 2050 году говорят о том, что будет 70%. Хотя, если говорить о лидерах и говорить о трех странах, которые являются суммарно лидерами в мировом газовом балансе по потреблению - это Россия, Китай и Индия. 38,7% за 2024 год - это объем всего мирового потребления газа в этих трех странах", - подчеркнул Миллер.

По его словам, в том числе и поэтому "Сила Сибири - 2" является мегапроектом, дающим мощнейший импульс не только для социально-экономического развития российских территорий, но и для поставок газа на экспорт в близлежащие страны.