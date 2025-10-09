Миллер: поставки российского газа в Центральную Азию выросли на 15%

По словам главы "Газпрома", экономика в регионе может вырасти на 60% в ближайшие пять-шеть лет

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Поставки российского газа в Центральную Азию выросли за восемь месяцев 2025 года на 15%. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025).

По его словам, в Центральной Азии очень быстро растет экономика и прогнозы на ближайшие пять-шесть лет говорят о том, что экономика там может вырасти на 60%, что потребует дополнительных объемов энергопотребления, в частности, газопотребления.

"Мы сравниваем 8 месяцев 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Объем поставок российского газа в Центральную Азию, здесь я имею в виду как раз вот эти три страны, Узбекистан, Киргизстан и Казахстан, плюс 15%. Это большие объемы", - отметил он.