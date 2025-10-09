ЦБ видит большой интерес к голосованию за выбор дизайна купюры в 500 рублей

Голосование идет активно, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Банк России видит большой интерес к голосованию за выбор дизайна купюры в 500 рублей, сообщила журналистам на полях "Финополиса-2025" глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Действительно, голосование идет достаточно активно, мы очень рады этому. Хочу напомнить, что оно продлится до 14 октября, можно еще проголосовать. Интерес большой и, мне кажется, абсолютно естественный, люди пользуются наличными деньгами практически каждый день, несмотря на развитие безналичных. Наличные тоже востребованы. Важно иметь на купюрах изображения символов страны, которые отражают все наше культурное и историческое многообразие. И то, что люди хотят поучаствовать в этом выборе, мне кажется, это очень здорово", - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что лицевая сторона посвящена столице федерального округа, на оборотной стороне - символы всего округа. "И уже художники Гознака и Центрального банка будут решать, как размещать, сколько символов, это такой художественный процесс. Надеемся, когда они будут готовы это сделать, мы об этом расскажем", - добавила она.

