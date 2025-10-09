В Астане назвали причину сотрудничества с "Газпромом"

Первый заместитель премьера Казахстана Роман Скляр заявил о согласии с главой российской компании Алексеем Миллером в том, что "будущее за газом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Казахстан развивает возобновляемые источники энергии (ВИЭ), однако в стране считают, что будущее за газом, и поэтому развивают сотрудничество с "Газпромом", которое носит долгосрочный характер на условиях, выгодных двум странам. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.

"Мы активно, плодотворно, успешно, я хочу подчеркнуть, на взаимовыгодной основе сотрудничаем с нашим партнерами, друзьями из "Газпрома". Наше сотрудничество носит долгосрочный характер и будет развиваться, я абсолютно в этом уверен, поступательно. Мы должны смотреть в будущее, и я полностью соглашусь с [главой "Газпрома"] Алексеем Борисовичем [Миллером], что будущее все-таки за газом", - сказал он.

Скляр отметил, что ВИЭ нужны для Казахстана. "Мы в Казахстане [их] активно развиваем, у нас достаточно большие цифры - порядка 5 ГВт проектов у нас в работе, это ветер и солнце. Но балансирующие мощности у нас тоже в основном газовые, отчасти есть гидроэнергетика. Без газа никуда, это действительно так. ВИЭ необходимо развивать, но потребление газа - Казахстан не является исключением - в нашей стране тоже непрерывно растет", - сказал Скляр.

Петербургский международный газовый форум проходит 7-10 октября в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия обсуждаются проблемы газовой отрасли в России и в мире.