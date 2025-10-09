ЦБ не считает рост цен на бензин устойчивым или сильно влияющим на инфляцию
СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Рост цен на бензин может повлиять на инфляционные ожидания, но Банк России не рассматривает рост цен как устойчивый или способный существенно повлиять на инфляцию. Об этом журналистам на полях "Финополиса-2025" заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Как мы относимся к росту цен на бензин? Это временный фактор, причем на стороне предложения. Мы исходим из того, что меры, которые принимает правительство, должны привести к стабилизации ситуации на этом рынке. Но и как сам по себе рост цен на бензин мы не рассматриваем как источник устойчивой инфляции, потому что это временный фактор", - сказала она.
Она отметила, что рост цен на бензин может замедлить снижение инфляционных ожиданий. "Сейчас они пока, к сожалению, остаются на повышенном уровне", - подчеркнула глава Банка России.