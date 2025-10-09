Набиуллина заявила, что проголосовала за новые символы для 500-рублевой купюры
10:58
СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина уже приняла участие в голосовании за выбор дизайна новой купюры номиналом 500 рублей. Об этом она заявила журналистам на полях "Финополиса-2025".
"Я уже проголосовала. Позвольте, я не буду раскрывать, за какие символы, но могу сказать, что было очень сложно выбрать", - сказала она.
Голосование стартовало на сайте ЦБ РФ 1 октября. Оно завершится 14 октября в 12:00 мск.
Представить обновленную 500-рублевую банкноту планируется во втором полугодии 2026 года.