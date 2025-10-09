ЦБ пока ожидает реакции Росимущества на предписание по оферте миноритариям ЮГК

Банк России выделил достаточный срок, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ пока ожидает реакции Росимущества на предписание по выкупу акций у миноритариев ЮГК. Об этом журналистам на полях "Финополиса-2025" заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"То лицо, которое приобретает крупный пакет акций, более 30%, обязано в течение определенного времени, насколько я помню, в 35 дней, дать оферту миноритариям. Мы, в соответствии с законодательством, наделены полномочиями, если эти правила нарушаются, требовать его выполнения. Предписание такое направлено, там достаточный срок. Пока реакцию ожидаем", - сказала она.