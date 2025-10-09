В Т2 считают, что банки и операторы не должны бесплатно обмениваться данными

Так компании лишатся мотивации к развитию аналитики, заявила замгенерального директора по коммерческой деятельности Ирина Лебедева

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Обмен данными между банками и операторами связи должен быть коммерческим - если сделать его бесплатным, телекоммуникационные компании лишатся мотивации к развитию аналитики. Об этом заявила замгенерального директора Т2 по коммерческой деятельности Ирина Лебедева на форуме "Финополис-2025".

По ее словам, развитие аналитических моделей требует больших вложений, а банкам аналитика экономит сотни миллионов рублей ежегодно - за счет выявления преднамеренных банкротств и повышения качество скоринга на 1-3%.

Также, добавила Лебедева, аналитические решения от телекома улучшают прогнозирование оттока клиентов для крупных банков на 1-5%.

Проект второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством подразумевает, в том числе, внедрение автоматизированного обмена данными через госинформсистему "Антифрод".

