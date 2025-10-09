Минпромторг ожидает падение выплавки стали в России в 2025 году

Снижение ставки ЦБ позволит оживить рынок жилья, что может привести к росту спроса на внутреннем рынке

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Падение выплавки стали ожидается в 2025 году в России, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Но дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ позволит оживить рынок жилья, что может привести к росту спроса на внутреннем рынке, надеется министр.

"Ну, их (мер поддержки - прим. ТАСС) недостаточно с точки зрения, то есть падение все равно выплавки будет в этом году. Однозначно снижение ставки Центрального банка позволит <...> оживить рынок жилья. И, надеюсь, мы вернемся к росту спроса на внутреннем рынке", - сказал он.

Выплавка стали в России в первом полугодии 2025 года снизилась на 4,8%, сообщали ранее ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ со ссылкой на данные Росстата. По итогам 2024 года объем выплавки стали в РФ уменьшился на 7%, говорил ранее Алиханов.