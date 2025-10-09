Миллер: поставки российского газа в Европу были "рукой дружбы"

Глава "Газпрома" отметил, что речь идет о периоде после 2000 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2025) заявил, что поставки российского газа в Европу были "рукой дружбы" для европейских партнеров.

"Однако, если говорить о 2000-м годе, и все то, что было сделано после 2000 года в течение, считаю, относительно короткого срока, это в буквальном смысле слова "рука дружбы" и сотрудничества с нашими европейскими партнерами", - заявил Миллер.

Он отметил, что тогда фактически была создана новая парадигма которая была реализована, но которая, к сожалению, прожила недолго. "Мы с нашими европейскими партнерами договорились, что мы будем сотрудничать по всей цепочке создания добавленной стоимости такого товара, как природный газ, и в добыче, и в транспорте, и в распределении, и в маркетинге. Это значило, что мы наших европейских и в первую очередь немецких партнеров пустили в добычу и сказали, да, у вас будет меньше 50% в добыче, но в распределении в Германии у вас будет больше 50%. И мы такую систему построили, в частности, а может быть не в частности а в первую очередь благодаря "Северному потоку", - подчеркнул он.

Миллер добавил, что "Газпром" еще еще совсем недавно был акционером очень многих газотранспортных немецких компаний, акционером подземных хранилищ газа Германии, акционером распределительных компаний в Германии. "Газпром" получил право, вдумайтесь в это, выхода на конечного покупателя российского газа. Европейские партнеры пошли на то, что та ниша, та последняя миля, на которой они работали, они туда пустили Россию. И этот механизм заработал, заработал эффективно", - отметил глава "Газпрома".