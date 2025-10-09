В РФ ведется работа по созданию кластеров производства продукции для химпрома

В Минпромторге отметили, что такие проекты стоит структурировать в виде отраслевых индустриальных парков

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 9 октября. / ТАСС/. Работа по созданию кластеров производства продукции для химической промышленности уже ведется в ряде российских регионов, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов. По мнению Минпромторга, такие проекты стоит структурировать в виде отраслевых индустриальных парков.

"Что касается национального проекта "Новые материалы химии", мы знаем, что в ряде регионов разрабатываются инициативы по созданию масштабных кластеров, призванных увеличить базы для восстановления производства критической химической номенклатуры, активных ингредиентов, малотоннажной химии, которые сегодня не производятся в нашей стране", - сказал он во время выступления на пленарной сессии международного форума-выставки InRussia.

Он подчеркнул, что такие проекты целесообразны. "По нашему мнению, надо структурировать в форме отраслевых индустриальных парков со сложной инфраструктурой, но она должна быть, по нашему мнению, инфраструктурой общего пользования", - добавил Куликов.

Международный форум-выставка InRussia проходит с 9 по 10 октября в многофункциональном выставочном центре "Минводыэкспо" в Минеральных Водах на Ставрополье. На площадке форума представлена масштабная выставка промышленной инфраструктуры, потенциальных инвестиционных площадок и российских промышленных предприятий. Участие в форуме принимают 58 регионов России.