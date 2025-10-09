Электромобиль "Атом" презентовали на форуме InRussia

Он полностью создан в России, отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 9 октября. / ТАСС/. Новый российский электромобиль "Атом" презентовали в рамках Международного форума-выставки InRussia, который начал работу в Минеральных Водах на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что это одна из самых ожидаемых премьер форума и показатель возможностей промышленности России.

"На форуме InRussia принял участие в презентации нового российского электромобиля "Атом". Это одна из самых ожидаемых премьер форума и показатель возможностей нашей промышленности. Машина полностью создана в России. Работаем с нашим давним партнером - компанией Росатом - чтобы уже в следующем году "Атомы" вышли на маршруты по краю в качестве такси", - сообщил он в Telegram-канале.

Владимиров подчеркнул, что на Ставрополье активно формируем инфраструктуру для электромобилей. "В регионе уже работают 64 быстрые зарядные станции. В ближайшие месяцы должны появиться еще 40 новых. Мы готовы поддержать проект "Атом" и обеспечить условия, чтобы экологичный транспорт стал частью повседневной жизни ставропольцев. Будущее - за российскими технологиями", - добавил губернатор.

Международный форум-выставка InRussia проходит с 9 по 10 октября в многофункциональном выставочном центре "Минводыэкспо" в Минеральных Водах на Ставрополье. На площадке форума представлена масштабная выставка промышленной инфраструктуры, потенциальных инвестиционных площадок и российских промышленных предприятий. Участие в форуме принимают 58 регионов России.