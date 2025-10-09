Минпромторг: РФ за три года совершила прорыв в отрасли беспилотных авиасистем

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Ивана Куликова, стоит задача создания испытательных центров и диверсификации производства

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 9 октября. / ТАСС/. Россия за три года совершила прорыв в производстве беспилотных авиационных систем. Сейчас стоят задачи создания испытательных центров и диверсификации производства в будущем, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов.

"Что касается беспилотных авиационных систем, то это отрасль, в которой мы все вместе совершили прорыв за последние три года. Большинство центров разработки и производств сегодня размещено в индустриальных парках, что не может не радовать. Сейчас перед нами стоит инфраструктурная задача по созданию испытательных центров внутри этих индустриальных парков с перспективой на долгие годы", - сказал Куликов во время выступления на пленарной сессии международного форума-выставки InRussia.

Замминистра отметил, что уже сейчас необходимо продумывать возможности развития этого направления производства. "Нам нужно думать о том, как мы будем диверсифицировать, использовать продукцию, которую сегодня производим, в гражданских целях", - пояснил он.

Международный форум-выставка InRussia проходит с 9 по 10 октября в многофункциональном выставочном центре "Минводыэкспо" в Минеральных Водах. На площадке форума представлена масштабная выставка промышленной инфраструктуры, потенциальных инвестиционных площадок и российских предприятий.