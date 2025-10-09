ВЭБ.РФ: права правообладателей и потребителей должны быть уравновешены

Заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов отметил, что в современных реалиях право собственности больше не связано с физическим обладанием предметом

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Права обладателей авторских прав и пользователей должны быть уравновешены. Такое мнение высказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов на конференции "Российские международные креативные сезоны".

По его словам, без подобных механизмов наблюдается перекос, из-за которого правообладатели могут злоупотреблять своим положением. "Мы ассоциируем право интеллектуальной собственности исключительно с интересами правообладателей. И сейчас наблюдаем, когда при помощи санкций можно фактически отключить пользователя под предлогом защиты интеллектуальной собственности не только от чего-то нематериального, но и материального. В равной мере права потребителей должны защищаться здесь", - сказал Дроздов.

Зампредседателя ВЭБ обратил внимание, что в современных реалиях право собственности больше не связано с физическим обладанием предметом, а покупка товара не гарантирует, что в любой момент его не лишат потребительских свойств.

"Должна быть защита от действий, которые правообладатель неправомерно может совершить. На данный момент таких механизмов нет. Если вы даже обратитесь к нашему законодательству про технические средства защиты, их может применять только одна сторона", - подчеркнул зампред ВЭБ.РФ.

Он также отметил важность соблюдения баланса между защитой интересов правообладателей и возможностью свободного распространения контента с использованием нейросетей. "Основной вызов сейчас с точки зрения законодательства - соотношение авторских прав и искусственного интеллекта. В этой части нет четкого регулирования. У нас вообще оно отсутствует, другие страны пытаются его нащупать. Пользователи все больше обращаются к контенту, созданному нейросетями на основе охраняемых произведений авторов, а последние за это ничего не получают", - сказал Дроздов.