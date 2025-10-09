JANAF объявила о прекращении поставок нефти в Сербию

NIS не получила необходимую лицензию

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Хорватский оператор Адриатического нефтепровода компании JANAF (Jadranski naftovod) сообщил, что с 8 октября отсутствует возможность дальнейшего исполнения договора о транспортировке сырой нефти с сербской компанией NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), поскольку та не получила необходимую лицензию.

"Компания JANAF располагает информацией о том, что компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения исполнения договора о транспортировке сырой нефти, в связи с чем с 8 октября 2025 года прекращается возможность дальнейшей реализации согласованных действий", - отметили в компании.

"JANAF продолжает активно, в сотрудничестве с правительством Хорватии и своими американскими юридическими советниками, работать над поиском решений в соответствии с действующей нормативно-правовой базой", - говорится в опубликованном заявлении.

Руководство компании заверило, что JANAF остается финансово устойчивой и готовой к любым рыночным вызовам. "JANAF готова к такому развитию событий, что подтверждено стресс-тестами, проведенными в последнее время. Деятельность компании стабильна и не находится под угрозой. JANAF продолжит реализацию запланированных мероприятий по диверсификации бизнеса и выходу на новые рынки, которые до сих пор служили основой успешной работы", - подчеркнули в компании.

В ожидании отсрочки

9 октября сербская энергетическая компания NIS сообщила, что пока не получала от Минфина США уведомление об отсрочке санкций, которые должны вступить в силу в четверг. Как отметили в NIS, концерн "старается адаптировать свою деятельность к новым обстоятельствам", создав запас нефти и подготовив альтернативные способы оплаты на сети автозаправочных станций на случай прекращения действия иностранных платежных карт. В "Нефтяной индустрии Сербии" подчеркнули, что компания "продолжает внимательно следить за текущей ситуацией".

8 октября сербское издание Nova ekonomija со ссылкой на источники в NIS сообщило о том, что санкции США против компании будут отложены еще на неделю. До этого Вашингтон разрешил JANAF продолжать до 15 октября поставки сырья для NIS.

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Позднее Вашингтон отложил введение рестрикций до 8 октября. Президент Сербии Александар Вучич сообщил 5 октября, что у компании больше нет шансов на новую отсрочку. О новых послаблениях с американской стороны в адрес Белграда не сообщалось.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).