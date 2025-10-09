Хорватия готова выкупить долю в подпавшей под санкции США компании NIS

Это позволит обеспечить непрерывность бизнеса и защитить интересы компании, заявил министр экономики и устойчивого развития Хорватии Анте Шушняр

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Загреб готов войти в структуру собственности в сербской компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), подпавшей под санкции США из-за участия РФ во владении последней. Об этом заявил национальному телевидению HRT министр экономики и устойчивого развития Хорватии Анте Шушняр.

"Мы протягиваем руку, и если это решение, мы готовы и к такому варианту, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса [оператора Адриатического нефтепровода] JANAF и защитить интересы компании, которая на протяжении 40 лет тесно связана с NIS", - прокомментировал хорватский министр вопрос о возможности приобретения Загребом доли в сербской компании.