Рябков назвал сложной ситуацию на ЗАЭС в силу безответственной линии Киева

Провокации и нападения на инфраструктуру станции продолжаются

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) крайне сложная в силу безответственной линии Киева, провокации и нападения продолжаются. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ситуация на Запорожской атомной электростанции крайне сложная в силу безответственной и по факту неприемлемой во всех отношениях линии поведения Киева и попустительства этому его западных спонсоров. Провокации, нападения на инфраструктуру станции продолжаются", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он отметил, что обсуждать перспективы перезапуска ЗАЭС оснований пока нет.