ЦБ рассмотрит обращение СПБ Биржи о регулировании вывода заблокированных активов

Решение будет приниматься исходя из обозначенных рисков

СИРИУС /федеральная территория/, 9 октября. /ТАСС/. Банк России проводит анализ обращения СПБ Биржи о регулировании для вывода заблокированных иностранных активов на биржевые торги. Решение будет приниматься исходя из обозначенных рисков, сообщил журналистам в рамках форума "Финополис-2025" зампред Банка России Филипп Габуния.

Накануне стало известно, что СПБ Биржа обратилась в Банк России с просьбой о получении разъяснений и регулирования для вывода заблокированных иностранных активов на биржевые торги.

"Мы рассмотрим обращение биржи и ровно исходя из тех рисков, которые обозначили, будем принимать решение. Пока анализ не закончен", - сказал Габуния.

Ранее глава торговой площадки Евгений Сердюков отметил, что клиенты, которые покупают на внебиржевом рынке ценные бумаги, должны заплатить налог на материальную выгоду, потому что цена на активы дисконтная. СПБ Биржа выразила нежелание "подставлять покупателей под дополнительные налоги", поэтому обратилась в ЦБ с тем, чтобы получить разъяснения или регулирование, которое позволило бы начать торги заблокированными бумагами. Сердюков отметил, что у биржевых торгов есть сложность: если стартовать сейчас, то из-за переоценки портфелей на биржевых торгах пострадают управляющие компании и клиенты управляющих компаний. Именно поэтому необходима помощь со стороны ЦБ, который должен сделать разъяснения, чтобы управляющие компании при запуске таких биржевых торгов не были вынуждены переоценивать свои портфели.

