Минсельхоз рассчитывает на сохранение мер по обеспечению АПК минудобрениями

Министр сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что "есть планы по приобретению топлива и минеральных удобрений"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минсельхоз России рассчитывает на сохранение мер регулирования по обеспечению агропромышленного комплекса минудобрениями. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на XXVII Российской агропромышленной выставке "Золотая осень".

"У нас есть планы по приобретению топлива и минеральных удобрений. Если говорить по минудобрениям, у нас сохраняется с вами вся регуляторика. У нас с вами есть план, план с Минпромторгом, план с компаниями, план по регионам. В целом мы этот план выполняем. Мы очень надеемся, что на очередной этап правительство нас поддержит, и мы остаемся в системе регулирования как объемов, так и цен, в которой мы сейчас живем", - сказала Лут.

"Для нас это один из ключевых элементов себестоимости, поэтому здесь мы будем продолжать инициировать вопрос сохранения элементов государственного регулирования. Будем надеяться, что правительство нас здесь поддержит", - подчеркнула она.

В мае правительство РФ приняло решение продлить и скорректировать квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они будут действовать с 1 июня 2025 года по 30 ноября 2025 года. Общий объем экспортной квоты составит почти 20 млн т, в том числе для азотных удобрений - более 12,3 млн т, для сложных - более 7,6 млн т.

