Вучич рассчитывает на заключение газового контракта с Россией до конца октября

Это значительно укрепило бы позиции государства, отметил президент Сербии

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © AP Photo/ Olivier Matthys

БЕЛГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он рассчитывает на заключение нового газового соглашения с Россией в срок до конца октября.

"Надеюсь, что до конца этого месяца у нас будет заключено газовое соглашение. Это значительно укрепило бы наши позиции и, я бы сказал, гарантировало определенную степень безопасности нашей страны", - отметил Вучич в ходе обращения к нации.

Вучич обсуждал вопрос заключения нового газового договора с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Москву 9 мая. Глава сербского государства тогда заявил, что снабжение республики российскими энергоресурсами имеет исключительное значение для Белграда, и выразил надежду на сохранение поставок "на хороших условиях".

Позднее директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович сообщил, что срок действия нового газового договора между Сербией и Россией составит не менее трех лет, а его условия, вероятно, будут выгодными для Белграда.