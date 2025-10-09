"Нафтогаз" ищет деньги на дополнительный импорт газа

Потребность вызвана повреждениями инфраструктуры

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Украинская компания "Нафтогаз" уже ищет финансы для импорта дополнительных объемов газа после повреждения объектов газовой инфраструктуры. Об этом сообщил глава компании Сергей Корецкий.

По его словам, деньги ищут как на Украине, так и за рубежом. В частности, в четверг "Нафтогаз" взял кредит на $72,2 млн в украинском "Ощадбанке". "Потребность в импорте дополнительных объемов газа вызвана <...> атаками на объекты газовой инфраструктуры. Работаем совместно с украинскими и международными партнерами по привлечению финансовых и других ресурсов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон", - приводятся слова Корецкого на сайте "Нафтогаза".

В четверг утром Владимир Зеленский называл импорт газа планом "Б" на случай, если Украина не сможет использовать преимущественно свои ресурсы. Он также пожаловался журналистам на нехватку систем ПВО для защиты газовой инфраструктуры.

3 октября "Нафтогаз" заявлял о самой массированной атаке на газодобывающую инфраструктуру. Тогда значительные повреждения получили, в частности, объекты в Полтавской и Харьковской областях. 5 октября компания также заявила о повреждении своих объектов. Как сообщило Минобороны России, ВС РФ нанесли массированные удары по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу.

7 октября министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что на фоне повреждений Украина хочет увеличить объемы импорта природного газа на 30%. По данным агентства Bloomberg, Украина после ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях 3 октября лишилась более 60% возможностей по добыче газа и в результате будет вынуждена потратить порядка 1,9 млрд евро на импорт топлива, "чтобы пережить зиму".