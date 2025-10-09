В Курской области прогнозируют объем урожая на уровне прошлого года

Регион полностью обеспечен посевными материалами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Объем урожая в Курской области в 2025 году останется на уровне прошлого года. Об этом сообщила ТАСС врио министра сельского хозяйства Курской области Наталья Гончарова.

"Урожайность в этом году складывается хорошая. <...> Мы прогнозируем производство зерна не менее 4,1 млн т, масличных культур - не менее 1,2 млн т, сахарной свеклы - не менее 4,5 млн т. <...> У нас по зерновым будет чуть повыше урожайность [в сравнении с прошлым годом], валовый сбор будет выше, а в остальном [урожайность] на уровне прошлого года", - сказала она на агропромышленной выставке "Золотая осень".

По словам Гончаровой, показатели объема экспорта также ожидаются на уровне 2024 года - порядка $927 млн. "У нас по этому году [ожидаемый] показатель [экспорта] $927 млн, на сегодняшний день уже более чем на $600 млн мы наторговали. В основном это масложировая отрасль, кондитерские изделия, мясная отрасль, молочная. <...> [Страны, куда экспортируется продукция] - это ближнее и дальнее зарубежье, страны Африки, Китай. В зависимости от того, какая продукция пользуется каким спросом", - добавила она.

Гончарова подчеркнула, что регион полностью обеспечен посевными материалами.

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

ТАСС - информационный партнер выставки.